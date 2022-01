Cụ ông bị cuốn vào gầm xe tải, cái kết khiến netizen thốt lên: "Các cụ gánh còng lưng"

"Điểm mù" là chủ đề được nhắc đến nhiều lần nhưng nhiều người vẫn chủ quan. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do người đi đường đi vào điểm mù của xe tải, tài xế không thể quan sát thấy do góc nhìn bị che khuất.

Mới đây, một đoạn video thót tim đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo camera, cụ ông di chuyển vào góc cua nhưng do không chú ý nên đi vào điểm mù của xe tải, bị húc ngã dúi dụi. Khi nằm xuống đường, ông cụ ở vị trí ngay sát bánh xe đang lăn nhưng may mắn thoát chết. Chiếc xe đi qua nhưng ông vẫn chưa hết bàng hoàng, ngồi bần thần nhìn theo chiếc xe tải, sau đó được người dân có mặt dìu vào bên đường.

Cụ ông thoát chết thần kỳ khi ngã xuống gầm xe tải.

Cộng đồng mạng khi xem xong cũng "hú hồn", để lại bình luận:

- "Xác ở lại, hồn phách theo xe chưa kịp quay về".

- "Trường hợp này có lẽ thần chết trả về".

- "May mắn quá! Mừng cho cụ và gia đình. Mừng cho cả gia đình bác tài xế nữa. Ơn trời!".

Tác giả: Ma Bư

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn