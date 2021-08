Cụ bà dùng tay không đỡ gọn bé trai rơi khỏi cửa sổ tầng 3

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được camera giám sát ghi lại ở thành phố Novokuznetsk, Nga.

Cụ thể, khi đang đi bộ từ siêu thị về nhà, bà Svetlana Sanarova, 64 tuổi bất ngờ phát hiện thấy một đứa trẻ đang chới với bám vào cửa sổ tầng 3. Không nghĩ ngợi nhiều, người phụ nữ lớn tuổi liền vứt túi xách xuống đất, vội vàng chạy tới phía dưới cửa sổ và giơ hai tay ra trong tư thế sẵn sàng.

Vài giây sau, bé trai rơi xuống và may mắn rơi trúng vào tay người phụ nữ. Ngay sau khi ôm được cậu bé trong tay, cụ bà hét lên "giúp tôi với". Lúc này, bố của bé trai mới vội vàng chạy xuống đón con trai và cảm ơn cụ bà.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của bé đang đi lấy sữa cho cô con gái nên không biết cậu con trai đã trèo ra ngoài cửa sổ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn