Cụ bà 101 tuổi đòi mai mối ông hàng xóm cho em gái 99 tuổi vì sợ... em ế

Mới đây, đoạn clip có tiêu đề "Chị gái 101 tuổi đòi làm mai anh hàng xóm cho em gái 99 tuổi" đang khiến cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ. Cụ thể, hai cụ bà lớn tuổi nắm tay, ngồi nói chuyện vui vẻ trên chiếc giường. Đôi lúc lãng tai không nghe rõ, các con cháu xung quanh lại "phiên dịch" hộ cho 2 cụ. Sợ chị ngồi lâu bị mỏi, cụ bà 99 tuổi (áo xanh) hỏi han: "Mỏi lưng không? Nằm đi!"

Your browser does not support the video tag.

Màn trò chuyện dễ thương của hai cụ bà (Nguồn: thaonhi334)

Gạt ngay lời nói của em gái, cụ bà 101 tuổi (áo trắng) khăng khăng: "Không, đang nói chuyện làm mai mà. Làm mai cho chị đó, không phải tui". Nghe đến đây, con cháu trong căn phòng bật cười thích thú vì mẹ mình "sắp có bồ". Để thuyết phục người em, bà chị 101 tuổi còn khẳng định, ông cụ hàng xóm này rất đẹp trai, còn đòi qua đây ngủ cùng. Vừa nói, tay cụ vừa đập đập xuống giường.

Thậm chí, cụ bà còn khoe: "Làm mai có cái đầu heo bự như này này, có ăn hết cái đầu heo không? Có chịu ông không?". Nói rồi cụ dùng tay minh họa chiếc đầu heo to, xung quanh là những tràng vỗ tay thích thú của con cháu.

Xem xong đoạn clip, dân mạng thi nhau thả tim cho màn trò chuyện dễ thương này. Dù tuổi đã cao nhưng tình cảm chị em khăng khít của hai cụ khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc