Công nhân đội nắng thi công hầm xuyên núi Thần Vũ

Trên tuyến cao tốc này có hầm Thần Vũ được đào xuyên qua núi Thần Vũ với chiều dài 1.280m. Hầm nối xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An) và xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) do 2 nhà thầu là Công ty TNHH Hòa Hiệp và Tập đoàn Cienco4 đảm nhận thi công.