Công bố quyết định giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nghệ An

Chiều nay (12/9), tại Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát về việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An.