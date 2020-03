Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 2-3, tại thành phố Lào Cai, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lưu Hồng Quảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lưu Hồng Quảng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng Công an tỉnh Lào Cai và cá nhân Đại tá Lưu Hồng Quảng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Đồng chí Lưu Hồng Quảng là cán bộ có đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, có trình độ tiến sỹ. Quá trình công tác tại cơ quan Bộ và thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đều đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được sự tin tưởng, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua và được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, điều động, đảm nhiệm chức vụ công tác mới.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định cho đồng chí Đại tá Lưu Hồng Quảng

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu ở cương vị công tác mới, vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề, Đại tá Lưu Hồng Quảng cần khẩn trương tiếp nhận, bàn giao; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai phát huy truyền thống của Công an tỉnh Lào Cai đã đạt được, tự mình nêu gương..., phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó.

Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng đồng chí Đại tá Lưu Hồng Quảng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Đại tá Lưu Hồng Quảng

Tại lễ công bố, Đại tá Lưu Hồng Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lào Cai để cùng tập thể, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phát truyền thống tốt đẹp của Công an tỉnh Lào Cai, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai tiếp tục phát triển và ngày càng giàu đẹp.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân