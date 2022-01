Công an xã cùng người dân trả lại tiền cho người đánh rơi

Anh Toán đã trực tiếp đưa đến bàn giao cho Công an xã Sơn Hải nhờ xác minh, tìm người bị đánh rơi. Ngay sau đó, Công an xã Sơn Hải đã tiến hành xác minh và tìm ra chủ nhân là anh Hồ Vĩnh Bình (SN 1995), trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Anh Vũ Nguyễn Toán bàn giao số tiền nhặt được cho Công an xã để xác minh trả lại người đánh rơi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo đúng quy định, ngày 22/12, đại diện Công an xã Sơn Hải đã trao trả lại toàn bộ giấy tờ và tài sản cho người bị đánh mất. Nhận được số tiền và nhiều giấy tờ cá nhân, anh Hồ Vĩnh Bình đã gửi thư cảm ơn hành động hết sức ý nghĩa, đầy tính nhân văn của anh Vũ Nguyễn Toán và sự tận tụy, hết lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Hải.

