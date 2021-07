Công an xã chính quy xung kích đẩy lùi ma túy

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Cao Thanh Hải – Trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết: Là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, tình hình ma túy trên địa bàn Quế Phong tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, lợi dụng các đường tiểu ngạch và địa hình rừng núi hiểm trở, các đối tượng phạm tội ma túy tìm cách thẩm lậu ma túy từ Lào vào Quế Phong, từ đây tỏa đi tiêu thụ không chỉ trong tỉnh mà khắp cả nước.

Trước tình hình trên, Công an huyện đã tích cực tham mưu cho chính quyền các cấp, đồng thời ra sức phối hợp các ban, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn; trực tiếp tổ chức trinh sát, tấn công, truy quét các đường dây, tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy, từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Quế Phong (Nghệ An) chúc mừng lực lượng Công an về thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma túy.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trong tháng phòng, chống ma túy 2021, Công an huyện Quế Phong đã tích cực tuần tra, kiểm soát địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đã phát hiện 23 vụ, bắt 28 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 786,91 gam heroin, 1.402,2 gam ma túy tổng và các tang vật khác liên quan.

Đặc biệt, trong số các vụ việc trên, Công an huyện đã lập và phá thành công 3 chuyên án, triệt xóa 5 điểm bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đáng chú ý, lực lượng Công an xã chính quy đã phát huy, thể hiện vai trò nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy ở cơ sở, làm tốt công tác quản lý địa bàn, tích cực phát hiện, tham gia hỗ trợ Công an huyện và các lực lượng trong đấu tranh, khám phá các vụ án lớn về ma túy, điển hình như: Công an thị trấn Kim Sơn tích cực phối hợp với Công an huyện triệt xóa 1 điểm bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn, bắt quả tang Lữ Thị Hợi (SN 1983, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 18 viên hồng phiến, 1,36 gam heroin và 100.000 đồng.

Công an xã Châu Kim theo dõi, mật phục bắt quả tang Lỳ Chông Hờ (SN 1959, trú tại bản Huôi Xái, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 38 viên hồng phiến. Công an xã Tri Lễ chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng kiểm tra hành chính, bắt quả tang đối tượng Ngân Dương Lệ (SN 2000, trú tại bản Chà Lạnh, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 200 viên hồng phiến.

Đáng chú ý, Công an các xã tích cực phối hợp với Công an huyện trong quá trình triệt xóa các đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội ma túy chuyên nghiệp. Cụ thể, ngày 10-6-2021, Công an huyện chủ trì, phối hợp Công an thị trấn Kim Sơn phá chuyên án triệt xóa 1 điểm bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn, bắt quả tang Hà Văn Thái (SN 1966, trú tại bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 317,84 gam ma túy tổng hợp, 36,11 gam heroin.

Tiếp đó, 17/6/2021, Công an xã Châu Thôn bắt quả tang Lương Văn Lưu (SN 1985) và Vi Văn Pháp (SN 1985) cùng trú tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4,73 gam heroin và 90 viên hồng phiến.

Gần đây nhất, ngày 30/6/2021, Công an huyện chủ trì, phối hợp Công an xã Châu Thôn bắt quả tang Nguyễn Văn Việt (SN 1991, trú tại xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 1 xe máy, 3 điện thoại di động.

Kịp thời ghi nhận, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng chức năng trên địa bàn nói chung, Công an huyện Quế Phong nói riêng đã đạt được trong thời gian qua, UBND huyện Quế Phong tổ chức trao thưởng, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó có 2 tập thể, 8 cá nhân Công an huyện và Công an xã chính quy được khen thưởng

Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy. Chủ tịch UBND huyện mong muốn trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an huyện và các cơ quan chức năng cần tiếp tục nỗ lực, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm nói chung.

Trong đó, yêu cầu Công an huyện phát huy hơn nữa vai trò cơ quan thường trực, tham mưu phối hợp với các ban, ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm vững chắc tình hình an ninh trật trên địa bàn, tạo tiền đề phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của huyện nhà.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân