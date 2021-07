Công an vào cuộc vụ núp bóng làm dự án đào nửa quả đồi mang bán

Lãnh đạo UBND thị xã Hoàng Mai cho biết, ngoài việc giao cho Phòng TN&MT cùng với phường kiểm tra xử lý, hiện nay phía công an thị xã cũng đã vào cuộc phối hợp.

Dù bị lập biên bản đình chỉ vào ngày 16/7, nhưng ngày 20/7, hoạt động khai thác trộm khoáng sản vẫn tiếp tục được thực hiện

Thông tin chi tiết về quá trình kiểm tra, ông Phạm Văn Hào - Trưởng phòng TN&MT thị xã Hoàng Mai cho biết: Khi kiểm tra, đơn vị đã trình được một số hồ sơ pháp lý gồm: Quyết định phê duyệt kết quả Đấu giá tài sản công của UBND tỉnh; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Nhà máy in thêu Dong A tại phường Quỳnh Xuân ngày 11/6/2021; Hợp đồng kinh tế thuê bãi tập kết đá số 06/2021 giữa Công ty CP Tư vấn và xây dựng Đông Đô với Công ty CP ĐTDV và TM Đại Thanh tại xóm 3 Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Giấy phép xây dựng ngày 25/6/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An; Hợp đồng thuê làm mặt bằng giữa Công ty Tư vấn và xây dựng Đông Đô và Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ vận tải Trường An Phát.

Qua kiểm tra thấy, đang thiếu hồ sơ pháp lý của Bãi đổ thải; chưa có danh sách đăng ký xe vận chuyển tại vị trí làm mặt bằng.

Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường làm mặt bằng có 3 máy xúc đang hoạt động và 5 xe vận tải tại hiện trường. Khối lượng đất đá đã vận chuyển đi khoảng 840m3 tính từ ngày 12/7 đến ngày 16/7/2021 (theo sổ theo dõi xe). Đoàn cũng kiểm tra, theo dõi phát hiện có 1 xe BKS 37F3834 trọng tải 1,5 tấn chở đất đá đổ tại phường Mai Hùng. Sau đó, đoàn đã lập biên bản hiện trường, yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển đất đá ra khỏi công trường vì chưa có đủ hồ sơ pháp lý.

Quá trình khai thác, vận chuyển đất đi bán luôn có người cảnh giới theo dõi

Mặc dù bị lập biên bản, yêu cầu tạm dừng hoạt động từ ngày 16/7, nhưng khi PV có mặt vào ngày 20/7, Công ty Trường An Phát vẫn đang tiếp tục đào múc và cho xe chở đất đá ra khỏi công trường. Nhận thấy sự xuất hiện của người lạ, lập tức đội ngũ "chim lợn" đuổi theo các xe vừa lấy đất đá ra khỏi công trường rồi điện thoại yêu cầu đưa về đổ chung tại 1 bãi đất trống trên địa bàn xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu.

Ông Lê Tiến Tình, Giám đốc Công ty Trường An Phát - đơn vị được thuê làm mặt bằng cho biết: Chúng tôi đang làm tiếp các thủ tục. Các xe chỉ chở về bãi đổ thải ở Quỳnh Thanh.

Xe vận chuyển đất đá ra khỏi phạm vi công trường.

Tuy nhiên, trên thực tế, bãi đất này thuộc Công ty CP ĐTDV và TM Đại Thanh. “Đó là đất dự án nhà máy may công nghiệp Đại Minh đã được cấp bìa chứ không phải bãi đổ thải. Trước đây họ mới khai thác một phần, chỗ còn lại sẽ tiếp tục xây” - Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh khẳng định.

Bãi đổ thải thực chất là phần đất xây dựng nhà máy may của công ty khác.

Về phía phòng TN&MT, ông Phạm Văn Hào cũng khẳng định: Việc đơn vị thi công thi công dự án thì chỉ được làm trong phạm vi của dự án. Còn nếu đơn vị vận chuyển dù chỉ là 1 xe đất, đá ra ngoài khi chưa có vị trí đổ thải, chưa được cấp phép tận thu là vi phạm pháp luật, phải bị xử lý. Ở đây đối tượng xử lý là Công ty TNHH MTV Dong A Decal Ha Noi chủ dự án.

Cũng trong ngày 20/7, ông Hồ Phi Triều - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai đã ký văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu Công ty TNHH MTV Dong A Decal Ha Noi dừng ngay hoạt động vận chuyển đất đá ra khỏi phạm vi công trường khi chưa được cấp phép. Thị xã cũng giao Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, cán bộ địa chính phường thường xuyên kiểm tra theo dõi. Trong trường hợp để xảy ra các sai phạm liên quan đến đất đai, môi trường, khoáng sản tại dự án này thì Chủ tịch phường và cán bộ địa chính phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông