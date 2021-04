Công an tỉnh Nghệ An tặng quà 400 triệu đồng người dân xã biên giới

Sáng 2/4, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà nhân dân, các lực lượng vũ trang và các trường học trên địa bàn xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn.

Công an Nghệ An trao tặng 40 tấn gạo cho người dân.



Đoàn đã trao tặng nhiều phần quà giá trị gồm các trang thiết bị dạy học và phục vụ sinh hoạt cho 3 trường mầm non, tiểu học xã Na Loi; tặng 40 tấn gạo cho 200 hộ dân và 40 triệu đồng cho Công an xã Na Loi, Đoọc Mạy, Đồn Biên phòng Na Loi, Keng Đu.

Xã Na Loi là xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, có 05 bản chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Khơ Mú sinh sống, với hơn 2.000 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người 11 triệu đồng/năm. Chia sẻ khó khăn với cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây, với tình cảm cá nhân của mình Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã trao tặng 200 triệu đồng cho Đảng uỷ, UBND xã Na Loi.

Công an tỉnh Nghệ An trao tặng số tiền 200 triệu cho cấp ủy, chính quyền xã Na Loi.

Công an Nghệ An trao tặng quà các trường học trên địa bàn xã Na Loi.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân