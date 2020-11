Công an Thái Bình bắt "trùm xã hội đen" Thái "Lâm"

Đối tượng Thái "Lâm"

Công an tỉnh Thái Bình vừa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Thái (thường gọi Thái “Lâm”, 43 tuổi, trú xã An Ninh, huyện Tiền Hải), Trần Văn Quân (30 tuổi, trú xã Đông Phong), Lại Xuân Hoàn (32 tuổi, trú xã Đông Phong, cùng huyện Tiền Hải) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Các quyết định trên đều đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo nguồn tin, trước đó, ngày 1/11, tại huyện Tiền Hải, trinh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bắt giữ các đối tượng trên và một số người khác có liên quan. Ngày 1/11, Vũ Văn Thái (thường gọi Thái “Lâm”) không ở nơi cư trú, sau đó đã đến cơ quan công an trình diện.

Được biết, ổ nhóm tội phạm do "ông trùm" Thái “Lâm” cầm đầu hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn huyện Tiền Hải từ lâu, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bản thân "ông trùm" này cũng đã từng vào tù vì vi phạm pháp luật.

Tác giả: Phùng Đô

Nguồn tin: Báo Giao thông