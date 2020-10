Công an Nghệ An chi viện 11 ca nô vào Hà Tĩnh cứu hộ người dân vùng lũ

Trong tỉnh

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, ngày 19/10, Công an tỉnh Nghệ An đã điều 11 ca nô vào Hà Tĩnh để hỗ trợ cùng lực lượng chức năng cứu hộ người dân bị ngập lụt.