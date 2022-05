Công an điều tra vụ bé trai 2 tuổi nghi bị cô giáo đánh tím đầu

Vùng đầu, tai bé Q.M chằng chịt vết bầm tím.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 25/5, bà Trịnh Thị Trang Nhung - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết, phường đang phối hợp cùng Công an quận Kiến An điều tra, làm rõ vụ việc một bé trai nghi bị bạo hành tại một trung tâm giáo dục đặc biệt.

Theo đó, bé Q.M (22 tháng tuổi) theo học bán trú tại Trung tâm Công tác xã hội Nụ cười trẻ thơ ở số 15/9 đường Hòa Bình, phường Trần Thành Ngọ. Đây là nơi chuyên can thiệp, hỗ trợ giáo dục đặc biệt dành cho trẻ bị tự kỷ, chậm nói, rối loạn phát triển...

Vết bầm tím, trầy xước từ đầu xuống tai bé Q.M nghi bị cô giáo bạo hành.

Ngày 19/5, bé Q.M được cô giáo trông trẻ bế về nhà trong tình trạng trên đầu có những vết trầy xước rớm máu, tai có vết bầm tím và tinh thần hoảng loạn. Cô giáo cho rằng cháu bị bạn đánh nhưng gia đình cho cháu đi khám và nghi ngờ cháu bị cô trông trẻ bạo hành.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với giám đốc trung tâm Nụ cười trẻ thơ.

"Phía gia đình bé Q.M rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng điều tra để làm rõ sự việc, nếu có việc bạo hành thì cá nhân người bạo hành trẻ em phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giám đốc trung tâm có lời xin lỗi với gia đình vì để cháu bị tổn thương nhưng chưa tìm ra người chịu trách nhiệm. Cô giáo trực tiếp trông trẻ không thừa nhận bạo hành bé và lời tường thuật của người đối chứng thì mỗi thời điểm một khác, không khớp nhau", bà Nhung cho biết.

Ông Nguyễn Nguyên Hồng - thành viên Trung tâm Nụ cười trẻ thơ cho biết, bé Q.M được phát hiện có các vết xước và bầm tím trên đầu sau khi được đưa từ tầng 2 lên tầng 3 cho cô Vũ Thị Linh làm vệ sinh cá nhân. Ngay sau đó, trung tâm đã thông báo cho gia đình cháu Q.M và cùng gia đình đưa cháu đi bệnh viện thăm khám.

Công an đang điều tra vụ việc bé trai 22 tháng nghi bị cô giáo bạo hành tại Trung tâm Nụ cười trẻ thơ.

Qua tìm hiểu, được biết, bé Q.M sức khỏe yếu, hay bị ốm, mới đi học lại 3 hôm thì xảy ra sự việc. Theo bà nội bé Q.M, hiện cháu vẫn đang hoảng loạn, không dám tiếp xúc với người lạ. Gia đình muốn để cháu ở nhà một thời gian để ổn định tinh thần.

Trung tâm Nụ cười trẻ thơ có đầy đủ giấy phép hoạt động nhưng hiện trung tâm này phải tạm ngừng sau khi sự việc xảy ra, để đảm bảo sự an toàn cho các trẻ khác.

Hiện trung tâm Nụ cười trẻ thơ phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho các trẻ khác.

Tác giả: Trí Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí