Công an Bình Dương điều tra hàng loạt Công ty bất động sản vẽ dự án ‘ma’ lừa đảo

Tiếp nhận nhiều đơn tố cáo

Ngày 18/2, đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin, các đơn vị liên quan đang điều tra một số dự án bất động sản trên địa bàn, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân. Các đơn tố cáo hầu hết đều là khách hàng mua đất nền tại dự án không có thật hoặc khu đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chỉ là đất nông nghiệp.

Thượng tá Bùi Phạm Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị nhận được rất nhiều đơn tố giác về tình trạng "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến bất động sản.

Trụ sở Công ty VHO

Ngụy Khắc Vinh đang bị truy nã

Từ đó, thượng tá Hải khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán liên quan đến bất động sản cần trang bị cho mình những kiến thức căn bản. Trước khi giao dịch, người dân cần tìm hiểu pháp lý thông qua chính quyền sở tại, tránh mua phải dự án trên giấy không có thực tế.

“Người dân có nhu cầu nhà ở, đất nền phải hết sức bình tĩnh để tìm hiểu thông qua các kênh. Người dân tránh tiếp xúc với những nhà môi giới đưa ra những thông tin không đúng sự thật, ham rẻ sẽ xảy ra tình trạng các đối tượng môi giới này lợi dụng để chiếm đoạt tài sản”, lãnh đạo phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Lãnh đạo ba công ty bị khởi tố

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm, hiện đơn vị đang thụ lý điều tra hàng loạt vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các công ty bất động sản đóng trên địa bàn.

Trong các công ty bất động sản bị người dân gửi đơn tố cáo, có 3 doanh nghiệp bị tố nhiều nhất gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phước Điền; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng - Phát triển địa ốc Đông Bình Dương và Công ty TNHH Địa ốc VHO. Các công ty này đều có trụ sở đặt tại Bình Dương.

Đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện cả 3 giám đốc công ty trên đều bị khởi tố để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, các bị can bị khởi tố gồm: Đặng Văn Chuyền, Giám đốc Công ty Phước Điền (các dự án có dấu hiệu lừa đảo gồm: Khu dân cư An Hòa Residence; Khu dân cư Hòa Lợi 1, Khu dân cư Hòa Lợi 2, Khu dân cư Hòa Lợi 3 và dự án Khu dân cư Biên Hòa Gold City.

Giám đốc Công ty Phước Điền bị bắt giữ vào giữa tháng 1/2022

Bị can Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Công ty Đông Bình Dương (lừa đảo thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất nền tại ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), công ty có trụ sở ở Bình Dương đã bán đất cho nhiều người Bình Dương nhưng không có đất để giao.

Bị can Ngụy Khắc Vinh, Giám đốc Công ty VHO (các dự án có dấu hiệu lừa đảo gồm Khu dân cư 5B (hay còn gọi là Khu dân cư đô thị Bàu Bàng), Khu dân cư Chánh Phú Hòa, và dự án Khu dân cư Vĩnh Phú 1 (giai đoạn 2).

Trong các bị can bị khởi tố, có Nguỵ Khắc Vinh công an Bình Dương đang truy nã. Các bị can trên đã lừa đảo khách hàng, thu hàng chục tỉ đồng nhưng không có đất để giao.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong