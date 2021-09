Con trăn khủng đột nhập nhà dân, trườn lên bàn thờ, tấn công người

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng con trăn lớn vào nhà dân đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn khiến ai nấy đều hoảng hốt sợ hãi.

Theo đó, con trai khổng lồ rất dài và to không rõ từ đâu tới đã "đột nhập" vào nhà, trườn cả lên bàn thờ nhà người dân. Một người đàn ông phía dưới tìm mọi cách đuổi bắt, nhưng con vật không hề sợ hãi mà thậm chí còn doạ lại.

Con trăn lao tới định tấn công, may mắn là người này đã kịp thời tránh. Sau đó có lẽ thấy chỗ trú không còn an toàn, con vật trườn dần xuống chui vào gầm giường. Bên ngoài có tiếng la thất thanh sợ hãi của người phụ nữ khi chứng kiến sự việc: "Anh ơi, anh cẩn thận đấy anh Huy ơi", "khiếp quá"…

Con trăn khổng lồ đột nhập nhà dân, trườn lên bàn thờ doạ tấn công người

Hiện chưa rõ cái kết của "cuộc gặp mặt" không ai mong muốn này ra sao nhưng đoạn clip 17 giây ngắn ngủi đã nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. 5,8 triệu lượt xem cùng với hàng trăm bình luận:

"Trời ơi sợ quá, chưa bao giờ thấy con trăn to đến thế luôn".

"Anh kia liều thế chứ vào mình chạy 1 nước".

"Người đàn ông kia hơi chủ quan, phải tìm cách phòng vệ khác chứ cầm mỗi cái gậy thế kia đỡ sao được con trăn dài cả vài mét".

"Nhiều trường hợp rắn trăn bò vào nhà rồi mọi người chú ý cẩn thận nhé không là nguy hiểm lắm".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc