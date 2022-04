Con trai thứ của ông Đỗ Anh Dũng đóng vai trò gì tại Tân Hoàng Minh?

Tối 5/4, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ông Dũng, nhà chức trách khởi tố, bắt giam thêm 6 bị can khác, trong đó có Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Đỗ Hoàng Việt sinh năm 1994, là con trai thứ hai của ông Dũng với người vợ trước.

Đỗ Hoàng Việt từng học chuyên ngành Kinh tế tại Berkeley College, đại học có chất lượng đào tạo được công nhận bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng miền Trung nước Mỹ (Middle States Commission on Higher Education). Việt là một trong 2 sinh viên Việt Nam được trao giải thưởng President's list của trường nhờ đạt điểm trung bình (GPA) tuyệt đối 4.0.

Đồng thời, con trai của ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng tốt nghiệp bằng xuất sắc chuyên ngành Đầu tư Bất động sản tại Đại học New York.

"Mỗi khi vào lớp, em thu âm lại bài giảng và ghi lại nội dung chính của bài giảng. Khi về nhà làm bài và đọc sách, nếu có gì không hiểu về đề tài học của ngày thì em sẽ nghe lại bài giảng. Một điều quan trọng nữa là em thường xuyên tập thể dục và tham gia hoạt động ngoài trời để có khả năng chú ý tốt, kiểm soát nhận thức, học tập có hiệu quả hơn", Việt từng chia sẻ với Dân trí về phương pháp học tập của mình hồi năm 2012.

Hoàng Việt lập gia đình vào năm 23 tuổi, với một đám cưới hoành tráng. Vợ của Hoàng Việt cũng chính là sinh viên Việt Nam còn lại từng có tên trong President's list của Berkeley College.

Đỗ Hoàng Việt (Ảnh: Công an cung cấp).

Năm 2018, con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng đảm nhiệm chức Giám đốc Ban Marketing - Truyền thông, phụ trách quảng bá các sản phẩm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hiện tại, Hoàng Việt được biết đến với vai trò là Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Bên cạnh Đỗ Hoàng Việt, 5 bị can khác bị cơ quan của Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam do đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, cụ thể:

Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Theo Bộ Công an, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Tác giả: Văn Hưng

Nguồn tin: Báo Dân trí