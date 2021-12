Con trai bị bò điên đuổi vào tận sân nhà, màn giải cứu khó hiểu của ông bố hút triệu view

Bé trai khoảng 3-4 tuổi đang chơi ở cổng nhà thì bất ngờ bị một con bò lao tới, đuổi theo vào tận trong sân. Đúng lúc này bố mẹ từ trong nhà chạy vội ra, bế thốc con trai lên.

Thay vì cầm gậy xua đuổi bò đi thì cả gia đình lại cùng nhau… chạy quanh sân. Cuối cùng ông bố ôm con vào nhà, con bò cũng chạy một mạch ra ngoài rồi mất hút.

Con trai bị bò điên đuổi theo, ông bố xuất hiện và có màn giải cứu khó hiểu

Đoạn clip ngay khi được chia sẻ trên mạng đã nhận về hơn một triệu lượt xem. Dân tình bật cười trước tình huống hy hữu này, bên cạnh đó cũng có ý kiến khó hiểu trước hành động giải cứu "có một không hai" của ông bố.

"May mà có bố bế lên chứ không bé kia chắc sợ khóc thét, bị con bò to gấp mấy lần đuổi theo cơ mà".

"Chưa bao giờ gặp cảnh bò đuổi người vào tận nhà như này luôn, sợ thế".

"Mình vẫn thắc mắc là sao ông bố không cầm gậy hay lấy cái gì đuổi con bò đi? Cả nhà chạy quanh sân vì một con bò buồn cười thật sự".

"Không phải mình con sợ, đây được cả nhà sợ bò luôn".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc