Con ruột Hoài Linh về nước thăm bố, hé lộ ngoại hình thay đổi của nam danh hài hậu ồn ào từ thiện

Võ Lê Thành Vinh về thăm người thân tại Việt Nam

Theo đó, vì tình hình dịch bệnh mà phải đợi 2 năm 6 tháng, Võ Lê Thành Vinh mới có thể Việt Nam thăm người thân. Chàng kĩ sư trẻ không giấu nổi niềm vui, không ngần ngại nhắc đến bố ruột. Mới đây, anh còn chia sẻ story quay lại cảnh Hoài Linh nửa đêm kiếm đồ ăn cho con trai.

Dù chỉ là góc quay từ đằng sau nhưng khán giả dễ dàng nhìn ra sự thay đổi lớn của nam danh hài. Không còn thân hình ốm nhóc, gầy trơ xương, Hoài Linh tăng cân trông thấy, còn để tóc dài qua vai. Nếu vô tình bắt gặp bóng lưng này bên ngoài có lẽ nhiều khán giả sẽ không thể nhận ra "anh Bốn" ngày nào.

Hậu ồn ào từ thiện, Hoài Linh gần như rút lui khỏi mạng xã hội. Dù được cơ quan điều tra kết luận không có tội nhưng danh tiếng của nam danh hài đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Không còn tham gia vào những chương trình truyền hình lớn, "anh Bốn" lặng lẽ đi diễn sân khấu, chạy show tỉnh,... Trong những bức hình hiếm hoi được đồng nghiệp đăng tải, Hoài Linh có vẻ như đã vui trở lại, không còn sầu muộn, trăn trở như khi mới dính scandal.

Con trai là chỗ dựa tinh thần của Hoài Linh suốt thời gian dính scandal

Về phía Võ Lê Thành Vinh, bên cạnh công việc kỹ sư máy bay, anh còn thường xuyên chia sẻ về "nghề tay trái" làm nhiếp ảnh gia tại Mỹ. Gia đình toàn người làm nghệ thuật nên trong người Vinh luôn chảy dòng máu nghệ sĩ. Anh thích hát và sở hữu giọng hát hay không kém cha ruột. Giữa những biến cố Hoài Linh gặp phải thời gian trước, Võ Lê Thành Vinh chính là người bạn tri kỉ, chỗ dựa tinh thần, luôn đồng hành và quan tâm để nam danh hài vượt qua giai đoạn khó khăn.

