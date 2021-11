Con đường gần 300 tỷ đồng chưa bàn giao đã hỏng?

Tuyến đường được đầu tư gần 300 tỷ đồng bị sụt lún, bong tróc.

100 m đường “ngốn” hết 14,8 tỷ đồng

Tuyến đường nói trên thuộc Dự án “Tuyến đường trục chính thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị mới Thái Hòa” được phê duyệt, khởi công vào tháng 10/2009 do UBND thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, vốn huy động từ ngân sách Trung ương, UBND tỉnh Nghệ An và thị xã Thái Hòa.

Có lẽ vì nguồn vốn quá khủng, nên dự án nói trên được “xé” ra thành 3 gói thầu, song nếu chia bình quân, mỗi gói cũng lên tới gần 100 tỷ đồng cho 3 đơn vị thi công gồm: Công ty TNHH Hoàng Linh (DN Hoàng Linh), Công ty cổ phần xây dựng Vũ Trường Giang (DN Vũ Trường Giang) và Công ty cổ phần đầu tư An Vinh (DN An Vinh). Ban đầu, tuyến đường dài 2,05 km, tuy nhiên do một phần trùng vào Dự án Cầu Hiếu 2 nên tuyến đường đã được điều chỉnh, cắt giảm xuống còn 1,95 km, nghĩa là 100 m đường tại dự án này “ngốn” hết 14,8 tỷ đồng.

Khi tuyến đường đi vào hoạt động, phục vụ lưu lượng phương tiện đi qua cầu Hiếu 2, cũng như phục vụ cư dân khu đô thị mới Thái Hòa. Tuy nhiên, từ 3-4 tháng trở lại đây, đường đã xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt, thậm chí mặt đường đã bị cày xới, bong tróc, “ổ gà, ổ voi”… nhìn rất thảm hại. Đặc biệt, đoạn đường đi qua khối Trung Cấp, phường Long Sơn do DN Vũ Trường Giang thi công, hiện mặt đường bị cày xới bung bét, nhiều điểm bị khoét rộng từ 0,5-1 m, sâu 20 cm.

“Tuyến đường, đoạn qua khối chúng tôi sinh sống hư hỏng nặng, mặt đường bị xới lên, xuất hiện “sống trâu”, rất khó khăn khi qua lại. Không nghĩ rằng đây là còn đường tốn gần 300 tỷ đồng của Nhà nước” - ông Hoàng Văn Nam, người dân sống gần tuyến đường cho biết.

Theo người dân ở đây, mặc dù chưa bàn giao nhưng tuyến đường được xem là huyết mạch, trọng điểm, nhất là sau khi cầu Hiếu 2 đi vào hoạt động và khu đô thị Thái Hòa có cư dân vào ở. Do đó, lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, học sinh lưu thông nhiều. Nguy hiểm nhất là vào buổi tối, thời gian qua đã chứng kiến nhiều người đi xe máy bị ngã do vấp phải “ổ gà, ổ voi”.

Mặt đường bị cày xới nham nhở.



Cần làm rõ trách nhiệm

Trước thực trạng tuyến đường bị hư hỏng nặng dù chưa bàn giao, trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Phan Văn Thục, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Thái Hòa cho rằng: Tuyến đường sụt lún, bong tróc là có, nguyên nhân cũng do lượng xe quá tải lưu thông nhiều. Đến nay, tuyến đường vẫn chưa bàn giao, nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Trách nhiệm thuộc về nhà thầu, hiện chính quyền thị xã đang đôn đốc, yêu cầu nhà thầu khắc phục, sửa chữa.

Cũng theo ông Thục, dự án có tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp 90 tỷ đồng, đoạn bị sụt lún do DN Vũ Trường Giang thi công. Ông Thục khẳng định: “Hiện tuyến đường mới chỉ thảm 1 lần, trong thời gian tới các nhà thầu sẽ tiếp tục thảm lần thứ 2 và sẽ khắc phục được tình trạng sụt lún, hư hỏng nói trên”.

Được biết, ngoài tuyến chính gần 2 km đường nói trên đang có hiện tượng sụt lún, bong tróc, hư hỏng; trên trục chính còn có dự án xây dựng cầu Hiếu 2 và đường dẫn 2 đầu cầu bắc qua sông Hiếu, hiện phía bên trái cầu đã xuất hiện vệt hằn lún dài hàng chục mét.

Việc khắc phục tình trạng đường chưa chính thức đưa vào vận hành là hiển nhiên. Song, ngành chức năng tỉnh Nghệ An cần vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc hư hỏng tại con đường này. Bên cạnh đó cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện dự án chỉ chưa đầy 2 km tiêu tốn gần 300 tỷ đồng, trong khi chất lượng không được đảm bảo. Sai ở khâu nào, thiết kế, thi công, hay công tác giám sát thi công chưa tốt.

Tác giả: ĐIỀN BẮC



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết