Con dâu liên tục có hành động khó hiểu trên MXH sau livestream khủng của bà Phương Hằng

Bà Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" vẫn đang là một nhân vật chiếm sóng cõi mạng suốt nhiều tháng dài vừa qua. Vì vậy mà người thân của nữ đại gia cũng nhận về vô số sự quan tâm của cư dân mạng, trong đó có Quế Long (SN 1996) - con dâu bà Phương Hằng.

Sau đám hỏi diễn ra hôm 3/5, có vẻ như hơi bối rối nhẹ trước sự nổi tiếng bất ngờ mình có được nên đến ngày 6/5, Quế Long đã âm thầm khóa Facebook nhằm tránh phiền phức . Bạn nghĩ tới đây là hết chuyện rồi? Vậy thì đâu có gì đáng nói nữa. Đáng nói ở đây là hành động đóng rồi mở Facebook rồi lại đóng được Quế Long lặp đi nhiều lần sau đó.

Cụ thể, vào ngày 16/5 - sau một buổi livestream của bà Phương Hằng, người ta phát hiện nàng dâu hào môn này đã mở lại trang cá nhân. Tuy nhiên dường như vẫn e dè trước cộng đồng mạng, cô nàng chọn cách ẩn hết tất cả hình ảnh và thông tin.

Tới tối 22/5, bà Phương Hằng tiếp tục livestream và cho ra đời những phát ngôn thẳng thừng đầy viral. Ở một diễn biến khác, Quế Long một lần nữa cho "bay màu" Facebook cá nhân. Động thái lần này của con dâu nữ đại gia Đại Nam khiến mọi người hơi ngạc nhiên, bởi lẽ lần đầu khóa do bỡ ngỡ còn dễ hiểu, lần 2 vẫn vì lý do này thì hơi khiên cưỡng. Đó là chưa kể đến việc tuy ẩn thông tin, hình ảnh nhưng Quế Long vẫn khoe ảnh phô trương sự giàu có với xe Mẹc, đồng hồ full kim cương và hột xoàn to như hột nhãn trên story.

Sau đó, cô nàng mở lại Facebook, khoe nhẹ sự giàu có bằng một bức ảnh rồi... lại khóa

Đến hôm nay (26/5), một ngày sau livestream "xô đổ mọi kỷ lục" của mẹ chồng, nàng dâu mới Quế Long LẠI mở Facebook. Thế nhưng chưa được bao lâu thì cô nàng đã tiếp tục khóa nó lại. Động thái mở - đóng này diễn ra trong thời gian ngắn kỷ lục, chỉ độ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà thôi.

Đến hôm nay thì thời gian đóng - mở trang cá nhân của Quế Long diễn ra trong thời gian ngắn kỷ lục

Động thái này của cô nàng có ý nghĩa gì thì netizen cũng xin "chào thua"

Hành động mở - đóng trang cá nhân diễn ra trong thời gian quá ngắn ngủi của Quế Long làm dân tình khó hiểu.

