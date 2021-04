Cố vượt container, người phụ nữ nhận ngay kết đắng

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Đoạn clip dài 45 giây được đăng tải lên mạng cho thấy, một chiếc xe container đang lưu thông trên đường thì xi nhan để đi sát vào lề đường. Cùng lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển cùng chiều đã lách sang bên phải để vượt lên trước.

Tuy nhiên, do chạy với tốc độ cao, người phụ nữ bất ngờ trượt ngã vào gầm xe. Phát hiện ra sự việc, tài xế đã lập tức phanh xe lại.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra khiến nạn nhân bị thương nặng. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn