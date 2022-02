Cố tình vượt ẩu, ô tô lao thẳng vào vách núi bên đường

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 24/1, trên đường Palisades Parkkway, New Jersey, Mỹ.

Trong clip, một chiếc Honda Accord đang lưu thông trên đường thì tăng tốc vượt qua chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình từ làn bên phải. Điều đáng nói là chiếc xe này đánh lái chuyển làn mà không có tín hiệu xi nhan.

Khi bị chiếc Ford F-150 Raptor chạy phía trước chắn đường, tài xế xe Accord đã chọn cách vượt lên từ phần đường còn lại bên phải, rồi vòng sang chui vào giữa một xe Honda CR-V và xe Ford.

Tuy nhiên, chiếc Accord đã bị trượt sang phải, tông vào vách núi, bật ngửa và đáp xuống mặt đường. Theo người đăng tải clip cho biết, cảnh sát nói rằng tài xế cầm lái chiếc Accord "không sao".

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình ghi lại.

