Có nên công bố những bài thi môn Ngữ văn đạt điểm 10?

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả nước có 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, cũng môn tự luận duy nhất. Trong số này, Thừa Thiên Huế có 3 thí sinh đạt điểm 10, chủ nhân của hai điểm 10 còn lại là thí sinh của Nam Định và Quảng Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong thi cử, để đạt điểm 10 là vô cùng khó, dù là hình thức trắc nghiệm hay tự luận. Nhắc đến điểm 10, người ta thường nghĩ đến sự hoàn hảo, đầy đủ, toàn diện cả về nội dung kiến thức đến hình thức trình bày. Với môn Ngữ Văn, để Hội đồng giám khảo cho 10 điểm là một sự dũng cảm.

Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cô Lê Thu Hà, giáo viên dạy Văn tại Hà Nội chia sẻ: “Đi dạy hay đi chấm thi, rất hiếm khi tôi đặt bút cho điểm 10 một bài kiểm tra hay 1 bài thi. Nên tôi tin các thầy cô làm giám khảo thi môn Ngữ Văn, cho các bài thi điểm 10 là khách quan, trung thực và chính xác. Chúng tôi, những giáo viên phổ thông nói chung, giáo viên Văn nói riêng đều mong muốn có cơ hội được đọc những bài thi tự luận điểm 10. Đọc để học, để hiểu, để dạy học trò rằng, để làm được bài thi điểm 10 cần hội đủ những yếu tố nào”.

Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cũng nêu quan điểm: Bài thi của thí sinh sau khi đã chấm và công bố kết quả, nó không phải là tài liệu thuộc tài liệu "bí mật nhà nước", "tối mật" và không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Do đó, rất mong Bộ GD&ĐT rà soát lại những văn bản pháp quy, các bộ luật liên quan. Nếu không có sự vi hiến và được sự đồng ý của thí sinh, thì nên công bố công khai các bài thi đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Cả thầy và trò đều sẽ thấy rất bổ ích và ý nghĩa khi đọc các bài thi xuất sắc đó.

Chung quan điểm này, một giáo viên bậc THPT tại Thanh Hoá cho biết: Nếu đã mạnh dạn chấm 10 điểm thì cũng nên mạnh dạn công bố. Công bố ở đây không chỉ để mọi người được đọc và được quyền thưởng thức, bình phẩm, mà còn để minh bạch hóa cao nhất khâu chấm thi và năng lực chấm thi của cán bộ chấm thi. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng cần xem xét, công bố cả các bài thi đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia để giáo viên và học sinh cả nước tham khảo, học hỏi.

Bên cạnh ý kiến đề xuất công bố những bài thi Ngữ văn đạt điểm 10 thì cũng có một số ý kiến cho rằng nên cân nhắc. “Ngày xưa thì không sao, nhưng mà bây giờ nếu công bố thì cộng đồng mạng trên cả nước sẽ làm giám khảo online, lúc đó nhiều khả năng cả học sinh và giáo viên chấm thi sẽ “hứng” đủ các loại ý kiến khen chê trái chiều. Hãy để các em tự tin bước vào ngưỡng cửa đại học”, một giáo viên chia sẻ.

Giảng viên một trường đại học tại Hà Nội cũng cho rằng, bài thi của học sinh thuộc về bản quyền của học sinh và đã được hội đồng chấm đánh giá nên nếu công khai phải được sự đồng ý của học sinh. Bên cạnh đó, bối cảnh xã hội hiện nay không phải đăng lên cái gì cũng tốt cho học sinh. Trong trường hợp đăng lên mà phản tác dụng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, vì vậy nên cân nhắc.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân