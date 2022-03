Cô giáo mầm non dùng giấy tờ giả lừa đảo tiền tỷ

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Thanh từng là giáo viên mầm non, mở lớp giữ trẻ trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Do làm ăn thua lỗ, Thanh đã đi “vay nóng” nên ngày càng lún sâu vào nợ nần. Thanh lên mạng xã hội tìm hiểu và nhờ một đối tượng không rõ lai lịch làm giả một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với ý định sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Đầu năm 2020, Thanh đã dùng giấy tờ giả này để vay 400 triệu đồng của một người phụ nữ ở quận Sơn Trà với lãi suất 6%/tháng. Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2020 đến tháng 7/2021, Thanh tiếp tục đặt qua mạng 7 “sổ hồng” khác và thế chấp cho nhiều người để chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng. Cuối năm 2021, Thanh không còn khả năng trả nợ nên hành vi gian dối trên bị một số chủ nợ phát hiện, tố giác đến cơ quan chức năng.

Đối tượng Đoàn Thị Kim Thanh bị Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà bắt giữ tháng 1/2022.

Ngày 5/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Kim Thanh về hành vi “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình điều tra, xác định Thanh đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng tài sản có giá trị lớn nên Công an quận Sơn Trà đã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo những ai đã nhận các giấy tờ thế chấp và cho Đoàn Thị Kim Thanh vay tiền thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng (SĐT: 0694260248) hoặc Điều tra viên Lê Thị Quốc Thương (SĐT: 0911383666) để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân