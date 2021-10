Cô giáo bàng hoàng nhận tin học sinh tử vong khi học online

Ông Thái Văn Thành - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An - tới thăm hỏi, động viên gia đình nam sinh gặp nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 15-10, lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết đơn vị đã cử lực lượng tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam sinh N.V.Q., lớp 5, ở xã Nam Anh, tử vong khi học trực tuyến. Phía gia đình đề nghị chính quyền thông tin là con họ gặp tai nạn rủi ro.

Một bác sĩ tham gia cấp cứu nạn nhân cho hay ở thời điểm tiếp nhận cấp cứu, cơ thể nạn nhân bị phỏng nặng, nghi có mùi xăng trên quần áo.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, cô Ngô Thị Hải - giáo viên chủ nhiệm lớp 5C Trường tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn - nói cô rất đau lòng và bàng hoàng trước sự việc xảy ra quá đột ngột với học sinh lớp mình.

Cô Hải kể, chiều 14-10 do ảnh hưởng mưa lớn từ cơn bão số 8, lớp 5C chuyển sang dạy học trực tuyến theo khung giờ 15h-17h với hai môn toán và tiếng Việt. Đầu giờ học, cô điểm danh 36 học sinh "vào lớp".

Thời điểm này, em N.V.Q. vẫn điểm danh có mặt. Phần lớn học sinh trong lớp đều học bằng điện thoại thông minh, trong đó Q. dùng chiếc điện thoại được mua từ 4 năm trước.

"Trong 30 phút đầu tiết học môn tiếng Việt, tôi có gọi hỏi bài em Q. và em Q. có kết nối mạng, trả lời nhưng chưa đúng trọng tâm câu hỏi. Một lúc sau, do mạng chập chờn nên có lúc em Q. thoát ra rồi vào lại. Nhiều em khác cũng có kết nối mạng yếu", cô Hải nhớ lại.

Buổi học kết lúc lúc 17h chiều cùng ngày và theo cô Hải là "không có vấn đề gì xảy ra".

"Lúc dạy học, các học sinh được yêu cầu tắt micro. Chỉ đến khi hỏi bài em nào thì em đó mới bật micro trả lời. Qua phần mềm dạy học trực tuyến, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra phía bên học sinh Q.. Trong lúc dạy, tôi cũng nhắc các con không vừa dùng điện thoại vừa sạc có thể gây nguy hiểm", cô Hải nói.

Sự ra đi đột ngột của Q. làm thầy cô, gia đình bàng hoàng - Ảnh: LÀI HỒ

Đến hơn 19h tối 14-10, cô Hải ở nhà thì nhận tin từ đồng nghiệp rằng "em Q. gặp nạn, phải chuyển tới bệnh viện cấp cứu". Khi cô Hải cùng thầy cô ban giám hiệu tới thì em Q. đã không qua khỏi và được đưa về nhà mai táng.

Cô Hải chia sẻ, trong suốt hơn 20 năm dạy học, đây là lần đầu tiên cô gặp hoàn cảnh thương tâm với học sinh mình. Em Q. là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và lễ phép. Trước khi xảy ra tai nạn, Q. không có biểu hiện tâm lý gì bất thường. Hoàn cảnh gia đình của Q. rất khó khăn nhưng đều lo cho con cái học hành.

Ông Trần Quốc Khánh - bí thư Đảng ủy xã Nam Anh, huyện Nam Đàn - cho biết thời điểm xảy ra sự việc, em Q. ngồi ở ngoài nhà học, còn chị gái lớp 7 cũng đang học trực tuyến trong phòng riêng. Phát hiện sự việc, người chị kêu cứu, cố gắng dập lửa cho em.

"Mặc dù được người lớn phát hiện, ứng cứu đưa cháu đến bệnh viện, nhưng do bị phỏng quá nặng, cháu Q. đã tử vong sau đó. Nguyên nhân là do thiết bị điện tử nổ hay xăng cháy đang được cơ quan công an làm rõ", ông Khánh nói.

Sáng 15-10, thăm hỏi gia đình em Q., ông Thái Văn Thành - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An - chia sẻ với mất mát của gia đình, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều 14-10, em N.V.Q. - học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn - học online ở nhà ca từ 15h - 17h. Khoảng 16h chiều cùng ngày, khi Q. được cho là đang vừa học vừa sạc điện thoại thì bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ, làm cháy quần áo Q.. Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy sang và đưa Q. đi cấp cứu trong tình trạng bị phỏng nặng nhưng em đã không qua khỏi.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ