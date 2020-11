Cô gái xinh đẹp dùng tay không tóm gọn con trăn khổng lồ

Your browser does not support the video tag.

Một chàng trai có tên Kyle Penniston đã quay lại cảnh bạn gái mình đang bắt một con trăn khổng lồ bằng tay không.

Sau đó, Kyle đã đăng tải đoạn clip lên mạng với dòng chú thích: "Bạn gái tôi bắt trăn còn giỏi hơn nhiều chàng trai khác".

Trong clip, Kyle đứng ngoài cổ vũ bạn gái tên Savi Serrott khi cô từ từ tiến lại gần con trăn dưới nước.

Con trăn Miến Điện dường như khá nặng, nhưng Savi vẫn tự tin bước đến gần camera với con trăn trên tay. Được biết, Savi là người đặc biệt thích rắn, bò sát và rùa.

Lý giải về kỹ thuật bắt trăn của mình, Savi Serrott đến từ Everglades (bang Florida, Mỹ) cho biết, việc túm đầu con trăn vừa tránh để mình bị cắn, vừa không khiến con vật bị hoảng loạn.

Đáp lại một số người phản đối việc bắt và giết trăn rắn, Savi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này bởi trăn Miến Điện đang gây hại cho hàng trăm loài động vật bản địa ở vùng đầm lầy Everglades.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn