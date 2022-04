Cô gái nghi là tiểu tam bị 4 người phụ nữ lôi xềnh xệch từ taxi xuống đánh ghen giữa đường

Mới đây, camera an ninh đã ghi lại vụ đánh ghen tập thể gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể, clip xuất hiện 2 người phụ nữ đi đến một chiếc taxi đỗ gần đó. Vừa mở cửa xe, 2 người này liền lôi 2 cô gái ngồi phía sau ra ngoài đánh đấm dã man ngay giữa đường. Cùng lúc đó, 2 người phụ nữ khác cũng nhào vào chửi bới, liên tục giật tóc, ghì xuống đất, đạp liên tiếp vào người 2 cô gái kia.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nhóm người lôi tiểu tam ra khỏi taxi đánh ghen hội đồng

Thấy vậy, một số người có mặt tại hiện trường đã chạy lại can ngăn. Thế nhưng, những người phụ nữ vẫn không ngừng túm tóc, đá túi bụi vào người 2 cô gái. Nạn nhân được cho là nhân tình của một người trong trong số những người phụ nữ này. Mặc dù, 2 cô gái có chống trả nhưng không thể đấu lại với số đông.

Xem xong clip, cư dân mạng bày tỏ bức xúc trước hành vi của những người phụ nữ này. Nhiều người cho rằng, đánh ghen không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề, chỉ làm cho tình hình xấu đi và có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc