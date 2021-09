Cô gái bị tên cướp đập đá vào đầu, trói tay dọa giết trong đêm

Huỳnh Thế Vũ bị cảnh sát khống chế ngay tại phòng trọ.

Ngày 1/9, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thế Vũ (28 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Rạng sáng 29/8, Vũ đột nhập vào nhà chị H.N.M. (32 tuổi, ngụ khu dân cư Hòa Lân 2, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao) thì bị chủ nhà phát hiện.

Ngay lập tức, Vũ dùng đá đập vào đầu, bóp cổ và dùng dây rút trói tay chị M., dọa giết nếu hô hoán. Thanh niên này lục tìm lấy 90 triệu đồng, máy tính xách tay, điện thoại rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Thuận An vào cuộc điều tra, xác định nghi can là Huỳnh Thế Vũ nên tiến hành tạm giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của anh ta trên đường D22 (khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú), công an thu giữ một số tang vật, 3 tép ma túy, xe máy, 8 điện thoại các loại.

Vũ nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp, mục đích gây án để có tiền mua ma túy sử dụng.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí