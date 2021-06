Clip xúc động: Bé gái 5 tuổi mặc đồ bảo hộ rộng thùng thình, 1 mình ngoan ngoãn leo lên xe đi điều trị COVID-19

Vào chiều 24/6/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nhận được video do Điều dưỡng Nguyễn Thanh Trúc - nhân viên phòng chống dịch Trạm Y tế xã Phong Phú, huyện Bình Chánh quay lại hình ảnh bé gái nhỏ 5 tuổi, một mình lên xe y tế của Bệnh viện huyện Bình Chánh để đến Bệnh viện Trưng Vương điều trị COVID-19.

Nhìn hình dáng nhỏ bé của em trong trang phục phòng hộ cá nhân màu xanh rộng thùng thình, một mình xa gia đình leo lên chiếc xe cấp cứu khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Clip: Thiên thần nhỏ phải xa gia đình điều trị COVID-19

Được biết trước đó ba của bé có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị. Mẹ bé là F1 được đưa đi cách ly tập trung. Sau đánh giá nguy cơ, bé được cách ly ở nhà với bà ngoại và dì. Sau đó, cả bà ngoại cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên đã được chuyển đi điều trị.

Đến ngày 23/6, bé có triệu chứng và được làm xét nghiệm cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được các cô chú nhân viên y tế đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương.

Bé ngoan ngoãn trèo lên xe đi điều trị

Theo lời kể của các nhân viên y tế, "thiên thần nhỏ" rất nghe lời các cô chú y tế hướng dẫn mặc đồ phòng hộ, tự mình lên xe và vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên suốt chặng đường.

Được biết bé ở cùng với bà ngoại đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương. Hiện tình trạng của bé ổn định.

Hiện nay, Thành phố cũng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ mắc COVID-19. Riêng Bệnh viện Trưng Vương hiện đang điều trị COVID-19 cho 38 trẻ trong độ tuổi từ dưới 1 tuổi đến 11 tuổi. Nguyên nhân trong thời gian này các bé được ở nhà, không đi học và có thể bị lây từ người lớn trong gia đình.

Vì vậy, các bậc cha mẹ, người lớn trong gia đình cần có trách nhiệm, tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế, tuân thủ quy định trong khu phong tỏa, khu cách ly nhằm hạn chế rủi ro cho bản thân và gia đình của mình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

