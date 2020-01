Clip trộm táo tợn đột nhập nhà riêng Hồ Quang Hiếu "cuỗm" xe máy SH

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, Hồ Quang Hiếu gây chú ý khi chia sẻ chuyện anh vừa bị trộm đột nhập nhà riêng lấy mất một chiếc xe máy SH. Kèm theo đó, nam ca sĩ đăng tải 3 đoạn video ghi lại cảnh hai tên trộm vào nhà lấy cắp xe máy của mình.

Chia sẻ với PV về sự việc, Hồ Quang Hiếu cho biết: “Tối 1/1, sau khi đi tập thể dục về, tôi nằm ở phòng khách xem phim và ngủ quên lúc nào không hay. Bình thường, cổng nhà tôi được khóa cẩn thận, nhưng tối đó nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nghĩ mình ở phòng khách nên tôi chủ quan quên không khóa cửa. 30 phút sau tôi tỉnh dậy, thì phát hiện chiếc xe SH đã biến mất. Có lẽ tên trộm đã theo dõi nhà tôi từ lâu. Tôi đã trình báo công an phường và hiệp sĩ nhờ giúp đỡ để sớm tìm lại xe”.

Hồ Quang Hiếu bị kẻ trộm đột nhập vào nhà riêng lấy mất xe máy SH.

Giọng ca Con bướm xuân không giấu được sự tiếc nuối, buồn bã vì mất chiếc xe máy gắn với nhiều kỷ niệm của bản thân. “Đây là chiếc xe tôi mua được trong thời đầu đi hát. Sau này, tôi vẫn sử dụng để chạy lòng vòng chơi. Nó có nhiều kỷ niệm với tôi lắm, nên tôi rất tiếc. Hiện vẫn chưa có manh mối gì về kẻ trộm, nhưng tôi hy vọng sẽ sớm tìm lại được chiếc xe máy của mình”, nam ca sĩ nói.

Hồ Quang Hiếu cũng khuyên mọi người thời điểm cận Tết, trộm cắp hoành hành nên phải đề phòng cẩn thận.

Hồ Quang Hiếu đối mặt với nhiều thị phi trong năm 2019.

Thời gian qua, Hồ Quang Hiếu gặp khá nhiều chuyện xui xẻo, thị phi. Gần nhất, nam ca sĩ là bị một cô gái “tố” anh lợi dụng lúc cả hai đang say đã "cướp đời con gái" của cô. Thời điểm đó, Hồ Quang Hiếu tiết lộ rằng bản thân mình cũng gặp nhiều áp lực, căng thẳng. Song, anh vẫn tin rằng nếu mình nhìn nhận mọi việc bằng tinh thần lạc quan, bằng năng lượng tốt thì “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Bước sang năm mới 2020, anh chỉ mong khép lại hết những chuyện không may và có thật nhiều sức khỏe.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin