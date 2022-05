Clip: Trần nhà bỗng nhiên rung lắc như sắp sập, hai bố con bất ngờ đón một vị khách 'xuyên không'

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại sự cố đặc biệt hi hữu tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại khiến nhiều cộng đồng mạng chú ý.

(Clip: Trần nhà bỗng nhiên rung lắc như sắp sập, hai bố con bất ngờ đón một vị khách 'đặc biệt'. Nguồn: @benbim1212)

Cụ thể, sự việc diễn ra vào khoảng 13h23' ngày 26/4 và được camera trong cửa tiệm ghi lại. Lúc này trong cửa hàng có một ông bố và cậu con trai khoảng 3 tuổi. Khi hai bố con đang ngồi trong quầy thì bất ngờ trần tường của cửa hàng rung lắc dữ dội. Ốp trần, sơn vữa tường bắt đầu rơi rụng ầm ầm xuống dưới.

Cảm thấy nguy hiểm gần kề, ông bố liền lôi con trai ra khỏi chỗ ngồi. Song hai bố con vẫn không khỏi hướng mắt nhìn về khu vực trần nhà đang có "biến động".

Nhìn chằm chằm trần nhà một lúc vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, ông bố vội vàng kéo bé trai ra ngoài tránh để con gặp nguy hiểm.

Đáng chú ý, ngay sau đó chỉ vài giây, từ trên trần đột nhiên rơi xuống một người đàn ông. Người này rơi xuống, chân chạm ghế sofa rồi sau đó ngã sõng soài xuống đất.

Lúc này ông bố và một nam thanh niên khác từ bên ngoài chạy vào với vẻ mắt vô cùng bàng hoàng.

Người đàn ông rơi từ trần nhà xuống đang ngồi bệt dưới đất sau khi ngước lên thấy hai ông bố và nam thanh niên liền ngả lưng "ngất xỉu" tại chỗ.

Tuy nhiên, vài giây sau anh ta lại ngóc đầu ngồi dậy trước sự chứng kiến vô cùng kinh hãi và bối rối của hai "nhân chứng".

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác từ cư dân mạng. Phần lớn đều ngỡ ngàng và bất ngờ trước màn "xuyên không" phiên bản đời thực này của người đàn ông. Không ít người cũng thắc mắc về lai lịch và nguyên nhân về sự "có mặt" một cách kỳ lạ và vô cùng "đặc sắc" này.

"Đỉnh quá, xuyên không luôn. Không hiểu sao lại chui từ trần nhà xuống được hay vậy?",

"Cứ tưởng động đất cơ chứ",

"Khó thế mà cũng làm được. Lỗ hông thời gian đã đưa anh về trái đất?"

"Người đàn ông đấy chui từ đâu ra vậy? Trộm ư?",...

Trước hàng loạt thắc mắc của dân mạng, chủ nhân của đoạn clip cũng lên tiếng cho hay về nguyên nhân thật sự. Người đàn ông rơi từ trên trần xuống vốn là thợ sửa chữa. "Người này đang sửa điện bên cạnh nhà thì bị điện giật, bắn sang bên nhà mình".

Hiện đoạn tình huống "khó đỡ" trên vẫn đang thu hút đông đảo ý kiến bàn tán trên mạng xã hội.

