CLIP: Thoát chết trong 'gang tấc' khi ngã xuống ngay đầu xe tải đang chạy

Theo camera hành trình trên xe ôtô người dân ghi lại, tình huống vừa xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 14-8 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Người đàn ông ngã xuống đầu nằm ngay cảnh bánh xe tải đang lưu thông - Ảnh: Cắt từ Clip

Vào thời điểm trên, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải đi cùng chiều.

Sau khi va chạm, người đàn ông đi xe máy bị ngã mạnh úp mặt xuống đường, ngay cận kề bánh xe tải đang chạy.

Rất may người đàn ông trên đi xe máy chỉ bị xây xát nhẹ và sau đó đã tự đứng dậy, tiếp tục lái xe đi.

Xem clip nhiều người thót tim khi chứng kiến khoảng khắc thoát chết trong "gang tấc" của người đi xe máy.

