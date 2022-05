Clip: Thanh niên 'trổ tài' bốc đầu xe máy, cô gái ngồi sau hứng trọn hậu quả với cú ngã sấp mặt đau điếng

Your browser does not support the video tag.

Tình huống giao thông này được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đoạn clip, thời điểm này trên đường khá vắng vẻ, ít phương tiện qua lại. Từ phía xa, một thanh niên chở bạn gái bất ngờ "trổ tài" bốc đầu.

Khi chiếc xe vừa được nhấc bổng lên không trung thì cô gái ngồi sau cũng theo đà và ngã mạnh xuống đường. Cô gái trượt trên đường một đoạn rồi ngã sõng soài đầy đau đớn. Trong khi đó, nam thanh niên cùng chiếc xe máy vẫn tiếp tục phăm phăm lao về phía trước.

Theo dõi cảnh tượng này, ai nấy đều không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, không ngừng "gạch đá" hành động nguy hiểm của nam thanh niên.

"Chở bạn gái còn bất chấp hết như vậy thì cũng chịu rồi. Cô gái kia chắc ức lắm, chưa kể còn đau điếng người nữa";

"Ngồi sau xe tay đua thì đúng là không có gì chắc chắn nổi. Khổ thân bạn nữ kia gánh trọn hậu quả".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn