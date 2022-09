CLIP: Thanh niên 'cướp' 4 thẻ cào mệnh giá 500 ngàn đồng của cụ ông

Ngày 17-9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc một thanh niên đến hỏi mua thẻ cào điện thoại của một kiot trên đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An). Người này hỏi mua 4 thẻ cào điện thoại mệnh giá 500 ngàn đồng, khi nhận được thẻ cào, thanh niên hỏi số tài khoản của ông cụ bán hàng để chuyển khoản.

Nam thanh niên vào mua 4 thẻ cào của người đàn ông lớn tuổi.

Lợi dụng cụ ông bán hàng bán hàng mất cảnh giác, nam thanh niên đã ra lấy xe máy phóng chạy. Phát hiện sự việc ông cụ chạy đuổi theo nhưng không kịp. Xem clip nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ về hành động của nam thanh niên.

Your browser does not support the video tag.

Phẫn nộ thanh niên mua 4 thẻ cào mệnh giá 500 ngàn đồng của ông lão rồi bỏ chạy

Được biết, người bán hàng tạp hóa là ông L.Q.H., vợ chồng ông H. thuê lại cửa hàng này để ở và bán tạp hóa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động