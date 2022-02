Clip: Tận mắt chứng kiến vợ nhảy lầu tự tử, chồng đau đớn ngã vật ra sàn nhà vì không kịp cứu

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ nhảy lầu tự tử khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 24/2 tại một chung cư ở quận 12, TP.HCM.

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy, một đôi vợ chồng di chuyển ra khu vực thang máy để đi xuống dưới. Nhưng khi vừa bấm thang máy xong, người chồng dường như quên thứ gì đó nên chạy vào nhà để lấy đồ. Không ngờ rằng, chỉ vài giây không chú ý, bi kịch đã xảy ra.

Lúc này, người vợ liền tiến nhanh về phía lan can rồi nhanh chóng trèo qua và nhảy xuống dưới. Sự việc xảy ra trong tích tắc nên dù người chồng đã phát hiện ra, vội chạy lại ứng cứu nhưng vẫn không kịp.

Khoảnh khắc người phụ nữ nhảy lầu tự tử.

Tận mắt chứng kiến vợ nhảy lầu tự tử, người chồng chạy về phía hành lang hô hoán mọi người giúp đỡ. Vì quá bàng hoàng và đau xót trước những gì vừa xảy ra, người đàn ông đã ngã vật ra đất, òa khóc đau đớn.

Khi nghe thấy tiếng kêu, người dân gần đó đã chạy ra phía lan can và nhìn xuống dưới. Nhưng giờ đây, họ cũng chẳng thể làm gì được nữa ngoài an ủi người chồng.

