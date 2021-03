Clip: Tài xế xe ôm bị lái ô tô thẳng tay đấm túi bụi vì xích mích nhỏ

Your browser does not support the video tag.

Một tài xế xe ôm do mải nghe điện thoại không quan sát đã lao ra đường đúng lúc xe ô tô 5 chỗ đi tới. Sau khi suýt đâm vào người xe ôm công nghệ này và đôi bên lời qua tiếng lại, chủ xe 5 chỗ đã không giữ được bình tĩnh lao vào đấm đối phương túi bụi khiến người này ngã nằm ra đường.

Chưa dừng ở đó, tài xế ô tô tiếp tục kéo người lái xe ôm lên vỉa hè và liên tục đấm vào mặt khiến anh này phải lùi bỏ chạy. Một lúc sau được người đi đường can ngăn, tài xế ô tô mới dừng lại và lên xe bỏ đi.

Toàn bộ sự việc được ghi lại bở chiếc camera giám sát gắn ở đầu ngõ 297 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Clip đưa lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều lượt xem cùng bình luận của người dân, đa số phê bình lái xe Grab vì đã tham gia giao thông ẩu gây nguy hiểm cho người khác. Nhiều bình luận lại cho rằng lái xe 5 chỗ không nên hành xử hung bạo như vậy.

