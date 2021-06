Trưa 6/6, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) và lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết và nhiều người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng nay, 1 chiếc xe tải chạy trên đường Hồ Chí Minh (phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ) theo hướng TP Buôn Ma Thuột - huyện Ea Hleo.

Clip: Tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 2 người chết, nhiều người nguy kịch ở Đắk Lắk

Khi đến khu vực phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ) thì xảy ra va chạm với 1 xe khách. Sau đó, xe tải lao tiếp vào xe máy và một xe công nông. Chiếc ô tô tải chỉ dừng lại khi lao vào nhà dân.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người chết, nhiều người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xe tải bị lật nghiêng, đầu xe bị biến dạng

Xe khách bi hư hỏng nặng

Tại hiện trường, xe khách hư hỏng, 1 ô tô tải bị lật nghiêng, đầu xe bị biến dạng hoàn toàn.

Hiện, cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường, nâng xe khách để tìm các hành khách mắc kẹt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thông tin về vụ việc.

Tác giả: Hà Nam

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị