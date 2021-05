Clip: Say rượu, người đàn ông nhảy vào vườn thú "cãi nhau" với sư tử

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại vườn thú Nehru thuộc thành phố Hyderabad, Ấn Độ.

Cụ thể, trong lúc say rượu, một người đàn ông 35 tuổi đã nhảy vào hồ nước quây quanh chuồng sư tử. Vừa bơi người này vừa cố gắng vẫy tay chào đám sư tử.

Khi đứng trước mặt một con sư tử đực và một con sư tử cái, người đàn ông còn thản nhiên nói chuyện và chỉ tay xua đuổi những con thú.

Những người chứng kiến vụ việc và nhân viên vườn thú vội vàng ném đá về phía hai sư tử để làm sao lãng sự chú ý của chúng. Rất may là người này đã tự giác leo được ra khỏi chuồng nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh. Tuy nhiên, người đàn ông sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội xâm phạm trái phép.

Sau khi theo dõi clip, có một cư dân mạng đã bình luận hài hước rằng ông ta thoát nạn là do sư tử "không thích ăn những thứ nồng nặc mùi cồn".

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn