Clip: Sau tiếng nổ lớn, nam công nhân hàn xì bất ngờ bị bắn lên không trung rồi nằm bất động

Mới đây, trên mạng xã hội vừa truyền nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nam công nhân gặp tai nạn lao động khi đang làm việc trong nhà máy.

Your browser does not support the video tag.



Theo đó, nam công nhân này đang tiến hành hàn xì thì bất ngờ xuất hiện vụ nổ. Sau tiếng nổ lớn, nam công nhân bị bắn lên không trung rồi rơi xuống đất và nằm bất động tại chỗ.

Toàn bộ vụ nổ này đã được camera an ninh tại nhà máy ghi lại.

Hiện chưa rõ tình trạng của nam công nhân như thế nào. Tuy nhiên, chứng kiến vụ nổ kinh hoàng nói trên, nhiều người không khỏi hoảng sợ

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn