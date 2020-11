Clip: Rơi từ trên xe đạp điện, bé 1 tuổi bị ô tô tải cán tử vong - khoảnh khắc bất cẩn của người lớn

Camera an ninh của nhà dân bên đường đã ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn thương tâm của cháu bé 1 tuổi xảy ra vào sáng ngày 3/11 trên địa bàn đội 14 thôn Thiên Tân, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Cụ thể, cháu bé được bà ngoại đặt ngồi phía trước trên xe đạp điện - lúc này chiếc xe đang dừng bên đường, còn bà ngoại đứng bên cạnh. Đang ngồi phía trước thì cháu bé bất ngờ ngã xuống đất, cùng lúc đó ô tô tải chạy tới. Tài xế không kịp phản xạ đã cán qua người, bé tử vong tại chỗ.

Cảnh tượng đau lòng xảy ra trước mắt, khiến những người xung quanh không khỏi sửng sốt, hoảg sợ.

Your browser does not support the video tag.

Cháu bé rơi từ trên xe đạp điện xuống đường bị ô to tải cán tử vong

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc