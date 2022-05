Chiều 29-5, Công an phường An Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang xác minh làm rõ clip 2 tài xế xe container cầm dao đuổi chém tài xế xe tải ben trên quốc lộ 51.

Clip ớn lạnh 2 tài xế container cầm dao chém tài xế xe tải ben ở Đồng Nai

Trước đó, vào trưa cùng ngày, tài xế xe tải ben và tài xế xe container đang chạy xe trên quốc lộ 51 (phường An Hòa) thì xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại.

Cho rằng tài xế xe tải ben phóng nhanh vượt ẩu nên hai bên xảy ra xô xát. Yếu thế, tài xế xe tải ben bị 2 tài xế xe container dùng dao tấn công. Rất may tài xế xe container dùng sống dao đánh chứ không đâm chém.

Vụ việc khiến người dân 2 bên đường một phen hoảng sợ. Nguyên nhân vụ việc đang được công an xác minh làm rõ.

