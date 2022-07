Clip: Nửa đêm, kẻ gian thản nhiên dùng vật này câu trộm đồ từ nhà dân đã 'cửa đóng then cài'

Your browser does not support the video tag.

Clip: Kẻ gian thản nhiên câu trộm đồ từ nhà dân đã 'cửa đóng then cài' (Nguồn: MXH/OFFB)

Mạng xã hội đang lan truyền video do camera an ninh nhà dân ghi lại về một tình huống kẻ trộm ra tay trong đêm xảy ra vào lúc rạng sáng 1h15 phút hôm 5/7 vừa qua.

Lúc này là đêm khuya nên không gian xung quanh con ngõ im ắng, không bóng người. Lúc này, đứng trước một ngôi nhà dân là một người đàn ông đầu đội mũ lưỡi trai. Ông ta dùng một cây gậy nhỏ và dài luồn qua khe cửa cổng vào trong nhà rồi hành động như đang kéo cần câu cá. Hóa ra ông ta đang dùng cây gậy để kéo đồ vật trong nhà người khác ra phía cửa.

Khi tay ông ta lôi đồ vật qua ô cửa nhỏ, đó là một chiếc giày thể thao. Sau khi nhìn trước ngó sau, người này đã nhanh tay cho vật ăn trộm được vào bao tải và rồi tiếp tục lặp lại hành vi của mình. Người này tỏ ra khá chuyên nghiệp trong việc "câu trộm".

Tuy nhiên, hành động xấu của người này đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Đoạn video sau khi được chia sẻ trên MXH khiến cộng đồng mạng "giật mình" về thủ đoạn trộm cắp của người đàn ông, đồng thời dấy lên cảnh báo về việc các gia đình vẫn có thể thành nạn nhân của những kẻ cắp khi sơ hở, dù nghĩ mình đã khóa cửa cẩn thận.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn