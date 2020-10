Clip: Náo loạn cảnh cả khu trọ cầm gậy vây bắt tên trộm trốn trên nóc nhà vệ sinh nữ

Sự việc xảy ra vào tối 29/10 tại một khu trọ ở TP. Hà Nội.

Thông tin từ người đăng tải, khi phát hiện nam thanh niên lạ mặt vào khu trọ, nhiều người đã tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Đến đêm, các cô gái được cho là đã phát hiện tên trộm trốn trên nóc nhà vệ sinh liền gọi nhóm thanh niên trong xóm đến vây bắt.

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, nam thanh niên mặc áo trắng lấp ló trên nóc nhà vệ sinh phòng trọ nữ. Bên ngoài, nhóm thanh niên cầm gậy, chốt cửa phòng và vây quanh trực chờ "xử lý" tên trộm.

Nhóm thanh niên cầm gậy vây bắt tên trộm

"Bây giờ tao nói mày này, xuống đây nói chuyện. Đảm bảo tha cho mày", "xuống đây anh em nói chuyện", nam thanh niên đứng bên ngoài nói.

"Tao đếm đến 3 mày không xuống là t tao cho viên gạch vào mặt", một thanh niên khác gắt lên.

Thấy nói nhẹ không ăn thua, một thanh niên hét lớn: "Có xuống không, tao hỏi câu cuối!".

Cả dãy trọ trở nên ồn ào, náo loạn giữa đêm vì vụ việc. Sau đó, đối tượng này cũng chịu trèo xuống.

Thanh niên lạ mặt lấp ló trên nóc nhà vệ sinh

Cùng với đoạn clip, người đăng tải còn viết dòng trạng thái đầy hài hước về vụ việc này khiến dân tình cười bò: "Tự dưng thanh niên ăn trộm thò cổ ra nói "em không trốn ở trên đây đâu, các anh đi tìm chỗ khác đi".

Chưa rõ cụ thể sự việc thế nào tuy nhiên đoạn clip nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người hài hước bình luận tên trộm này có lẽ cần trau dồi thêm "kĩ năng nghiệp vụ" để tránh rơi vào cảnh dở khóc dở cười này.