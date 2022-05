Clip: Kinh hoàng cảnh ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đổ xăng

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 25/4, tại Thành phố Hohhot, Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

Trong clip, một nam nhân viên đang đứng đổ xăng thì một quả cầu lửa khổng lồ bất ngờ bùng lên từ chiếc xe ô tô con.

Phát hiện ra sự việc, các nhân viên ngay gần đó đã chạy đến lấy bình chữa cháy và lập tức dập lửa chỉ trong 18 giây.

May mắn là không có ai bị thương và không có thiệt hại nào nghiêm trọng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện vụ việc đang được điều tra thêm.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn