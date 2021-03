Clip: Kinh hoàng 2 đối tượng phá cổng sắt, trộm xe máy, khi bị phát hiện thì tấn công chủ nhà

Vừa được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ phá cổng sắt vào sân trộm xe máy của 2 đối tượng nhanh chóng trở thành chủ đề "nóng".

Cụ thể vào khoảng 13h45' chiều ngày hôm nay (17/3), 2 đối tượng tiếp cận một ngôi nhà rồi phá sập cánh cổng sắt. Một tên lẻn vào trong sân để tiếp tục tìm cách trộm xe máy, tên còn lại đứng ngoài để sẵn sàng cho đường rút.

2 đối tượng tiếp cận rồi phá sập cánh cổng sắt.

Giữa chừng, hành động của chúng bị phát hiện. Chủ nhà lao ra ngoài hô hoán, rồi tóm kịp được một tên. Nhưng một mình anh không thể cùng lúc xử lý 2 tên trộm cướp này, rồi thậm chí còn bị chúng tấn công ngược. Người vợ cầm theo rựa lao từ trong nhà ra để trợ giúp chồng bắt cướp nhưng không kịp, các đối tượng đã lên xe bỏ trốn.

Đôi vợ chồng chủ nhà lao ra ngoài bắt cướp.

Sự manh động liều lĩnh của 2 tên này khiến người ta thực sự thất kinh. Sự việc được cho là xảy ra ở Bình Phước.

Your browser does not support the video tag.

2 đối tượng phá cổng sắt vào sân trộm xe máy

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc