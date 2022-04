Clip: Khỉ đi xe đạp "bắt cóc" bé gái trên phố và sự thật bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được cho là quay lại ở làng Tanjungsari, phía tây Java, Indonesia.

Trong clip, một con đang đạp xe với tốc độ nhanh trong con phố nhỏ. Khi đi đến cạnh chiếc ghế dài, nơi người phụ nữ và 3 đứa trẻ đang ngồi, con khỉ từ từ giảm tốc độ.

Đến khi đủ gần, nó nhảy khỏi xe, túm lấy quần áo của một đứa trẻ rồi kéo lê bé trên đường. Con vật hành động rất nhanh và chỉ khi có người lao ra cứu đứa trẻ thì nó mới dừng lại rồi chạy trốn. Bé gái bị trầy xước trên trán và phát khóc vì hoảng sợ sau sự việc.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý.

Được biết, con khỉ trong clip là một phần của màn trình diễn đường phố truyền thống ở Indonesia có tên topeng monyet (khỉ đeo mặt nạ). Theo đó, các con khỉ đuôi dài được chủ nhân cho đeo mặt nạ búp bê và thực hiện các trò mua vui trên đường phố để kiếm tiền.

Những năm gần đây, các nhóm bảo vệ động vật ở Indonesia đã vận động xóa bỏ các chương trình như vậy nhằm chấm dứt sự ngược đãi các con khỉ phải chịu đựng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn