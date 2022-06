Clip: Kẹt giữa đường ray, xe tải chở ôtô bị tàu đâm như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Ekonoman

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại điểm giao cắt giữa phố West Pine và cao tốc South Dixie, Latana, bang Florida, Mỹ.

Trong clip, một chiếc xe tải chở nhiều mẫu ô tô hạng sang đang bị mắc kẹt giữa đường ray. Vài giây sau đó, đoàn tàu tốc hành Brightline chạy tới. Do không kịp dừng lại, đoàn tàu đã tông thẳng vào hông chiếc xe tải.

Cú va chạm ở tốc độ cao khiến một chiếc Audi S5 mui trần cùng nhiều mảnh vỡ bay văng ra xa. Một số mẫu xe trên ô tô tải cũng bị hư hỏng, gồm một chiếc Range Rover Velar SVAutobiography, một Porsche Cayeen và một BMW X5. Phần đầu tàu cũng dập móp, kính chắn gió bị nứt. May mắn không ai bị thương.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được một người dân ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn