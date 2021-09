Clip: Hoảng hồn cảnh 3 con rắn hổ mang kịch độc ngóc đầu trong cốp xe

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Bandipur, bang Karnataka, Ấn Độ và được một cán bộ bảo vệ động vật hoang dã quay lại.

Cụ thể, khi mở cốp xe tay ga của một người đàn ông lên để kiểm tra, cán bộ bảo vệ động vật hoang dã bất ngờ phát hiện thấy 3 con rắn đang còn sống ở trong cốp xe. Thậm chí, chúng còn ngóc đầu lên và tỏ ra vô cùng hung dữ.

Người đàn ông điều khiển chiếc xe máy được cho là đã bắt các con rắn ở trong khu rừng gần đó và mang đi bán. Để tránh bị phát hiện, anh ta đã giấu chúng vào trong cốp xe.

Được biết, ở Ấn Độ, rắn hổ mang là một trong những loài vật được bảo vệ. Thế nhưng loài rắn này lại bị săn bắt nhiều bởi những tay săn trộm để bán lấy da và nọc độc.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn