CLIP: Hàng chục cảnh sát khám xét nhà giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Tối ngày 13-11, tin từ UBND phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện lệnh khám xét một ngôi nhà ở phố Lê Hoàn (phường Ba Đình) là tài sản của B.Q.Đ. (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Clip cảnh sát khám xét nhà của một giang hồ xứ Thanh

Theo nguồn tin, việc khám xét nhằm củng cố hồ sơ, chứng cứ một chuyên án mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện có liên quan tới B.Q.Đ..

Việc khám xét được thực hiện khoảng hơn 17 giờ ngày 13-11. Để đảm bảo cho việc khám xét, hàng trăm cảnh sát gồm lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động đã được điều động tới hiện trường.

Hình ảnh cảnh sát đang khám nhà B.Q.Đ.



Hai đoạn đường trên phố Lê Hoàn dẫn vào khu vực nhà của giang hồ này đã được lực lượng công an ngăn chặn, không cho người qua lại. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tới theo dõi lực lượng công an khám xét gây huyên náo cả con phố.

Đến khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, công tác khám xét được hoàn thành, cảnh sát đã đưa ra xe ôtô nhiều thùng hàng được cho là tang vật liên quan tới vụ việc.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi công an khám nhà



B.Q.Đ. (SN 1979) được biết đến là một đối tượng giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên về lô đề, bảo kê đấu thầu và can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng này từng nhiều lần vào tù ra tội.

Nhiều hồ sơ tài liệu đã được công an đưa ra ôtô mang đi



Thông tin việc khám xét nhà của B.Q.Đ. vẫn chưa được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố.

