Clip: Đột nhập vào ao cá, người đàn ông bị đà điểu tấn công tới tấp

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 4/12, tại Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Trong clip, một người đàn ông đang bị một con đà điểu tấn công ngay cạnh một ao cá. Người đàn ông đã nhặt lấy một cây gậy để cố gắng bảo vệ mình nhưng sau đó vẫn bị con vật đạp ngã xuống đất.

Theo ông Sun, chủ ao cá cho biết, con đà điểu đã sống với ông 3 năm và nó luôn xua đuổi những người lạ ra khỏi ao cá. Vì người đàn ông đã phá hàng rào để đột nhập vào ao cá của ông Sun nên con đà điểu đã tấn công ông ta.

Ngay sau khi thoát khỏi sự tấn công của con vật to lớn, người đàn ông đã lập tức rời đi. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn